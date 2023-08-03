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"الجهاد": الاستهداف المزدوج لكوادر المقاومة بالضفة لن يحقق أهدافه

03 اغسطس 2023 . الساعة 18:12 بتوقيت القدس
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أكد الناطـق باسـم حركـة الجهـاد الاسلامـي فــي فـلـسـطـيـن، طــارق سلمي، أن الاعتقالات وسياسة الاستهداف المزدوج لقادة وكوادر المقاومة بالضفة لن تثنينا عن مواصلة المواجهة والتصدي للعدو الصهيوني.

وقال سلمي في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إن تغييب قادة المقاومة ورموزها في الضفة سياسة لن تحقق أهدافها، فشباب ورجال المقاومة ماضون في طريقهم رغم كل التحديات والتضحيات".

وحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الشيخ خالد أبو زينه "أبو صالح"، والأخوين اللذين اعتقلا معه من بلدة برقين المهندس سلطان خلوف وهلال خلوف.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجهاد الاسلامي #الباب الدوار #الضفة الغربية #الاعتقالات المزدوجة

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