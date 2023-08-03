"خريشة" يدعو أجهزة السلطة للتوقف عن قمع طلبة الجامعات

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن اعتداء عناصر أجهزة السلطة على طلبة الجامعات في الضفة الغربية سلوك خارج عن القيم الوطنية.

وأدان اعتداء أجهزة السلطة على طلبة الجامعات بالضفة بسبب ممارسة أنشطة طلابية.

وبين أن طلبة الجامعات هم ضمير شعبنا وقادة المستقبل وأملنا بالحفاظ على قضيتنا الفلسطينية حاضرة.

ولفت إلى أن هناك خطر حقيقي يهدد السلم الأهلي، وهناك محاولات استهداف النسيج المجتمعي من خلال الاعتداء على طلبة الجامعات.

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وبيّن خريشة أن المتنفذين بالسلطة يسعون لكسر إرادة الشعب وقواه الحية، ولا يريدون إجراء انتخابات ولا يريدون لأي جسم شرعي منتخب أن يمارس دوره.

وأوضح أن غياب المؤسسات الشرعية الفلسطينية يفتح الأبواب أمام ممارسات السلطة القمعية تجاه الطلبة وأبناء شعبنا.

ونوّه إلى أن إدارة الجامعات تتحمل مسؤولية ما يحدث داخل الجامعات وفي محيطها، داعيا في الوقت ذاته أجهزة أمن السلطة أن تكف يدها عن العمل الطلابي.

وكان عناصر من الشبيبة التابعة لحركة فتح في جامعة الخليل قد اعتدوا اليوم الخميس، على طالبات الكتلة الإسلامية وصحفيين، خلال وقفة أمام الجامعة رفضًا للاعتداءات على طالبات الجامعة والمطالبة بمحاسبة المعتدين.

وقامت عناصر من الشبيبة بالاعتداء على طالبات الكتلة المشاركات في الوقفة، وضرب الصحفيين نضال النتشة وعبد المحسن الشلالدة وساري جرادات ولؤي عمرو، ورشهم بالغاز.

ونظمت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، وقفة رافضة لاعتداءات الشبيبة على طالبات الجامعة والمطالبة بمحاسبة المعتدين.

وشارك مجموعة من الطلبة والطالبات في الوقفة أمام بوابات الجامعة، بعد منع أمن الجامعة للطلبة الدخول والمشاركة في الوقفة التي كانت مقررة في ساحة العلوم.

وندد المشاركون بالاعتداء على الطالبات وما وصفوة بـ"العربدة والبلطجة"، ورفعوا لافتات كتب عليها: "اعتداء الشبيبة على طلبة الجامعة تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه"، و"كرامة الطالب خطر أحمر.. لن تنفعكم سطوة أجهزتكم الأمنية".

ومنع أمن جامعة الخليل صباح اليوم، عددًا من الطالبات من دخول حرم الجامعة للمشاركة في الوقفة الطلابية الرافضة لاعتداءات الشبيبة والمطالبة بمحاسبة الطلبة المعتدين.

المصدر / فلسطين أون لاين