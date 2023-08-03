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إثر اشتباكات فتح ومجموعات مسلحة بعين الحلوة

ميقاتي للفصائل الفلسطينية: أراضي لبنان "ليست سائبة"

03 اغسطس 2023 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، التنظيمات الفلسطينية بوقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة، عاداً ذلك "انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية".

وقال ميقاتي في بيان نشرته رئاسة الحكومة اليوم الخميس: "إنّ اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على أرضهم، والذي دفعوا بسببه في السابق أثمانًا غالية".

وأضاف ميقاتي، "من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة؛ فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي، وتروّع اللبنانيين لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ أعوام طويلة".

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وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على "أنّ الجيش، كما سائر الجهات الأمنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال".

والسبت الماضي تفجرت اشتباكات مسلحة بين عناصر حركة فتح من جهة ومجموعات إسلامية في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، أسفرت عن مصرع 12 شخصا، وإصابة العشرات، إضافة إلى دمار هائلة أصاب الممتلكات ومنازل سكان المخيم والمناطق المجاورة له.

المصدر / وكالات
#لبنان #مخيم عين الحلوة #نجيب ميقاتي

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