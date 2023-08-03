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لاعب جديد من غزة يصل الضفة وينتظم في تدريب أحد فرق المحترفين

03 اغسطس 2023 . الساعة 16:18 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

انتظم اللاعب أحمد شلح في تدريبات فريق مؤسسة البيرة، أحد أندية دوري المحترفين، بعد وصوله للضفة الغربية الأسبوع الماضي قادما من قطاع غزة.

وحصل اللاعب شلح على تغيير عنوان لمدينة رام الله، مما سهل وصوله للضفة الغربية رفقة عائلته.

وينتظر شلح (17 عاما)، مستقبل باهر في لعبة كرة القدم، حيث يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، وهو أحد مواهب أكاديمية تشامبيونز.

ووافق نادي الجلاء الذي يملك اللاعب، على انتقاله للبيرة على سبيل الإعارة، حيث من المتوقع أن يظهر اللاعب في دوري المحترفين الموسم القادم.

ويعتبر شلح اللاعب الرابع الذي يصل للضفة الغربية خلال الصيف الحالي، حيث سبقه 3 لاعبين التحقوا بصفوف مركز شباب الأمعري، بينما ينتظر عدد من اللاعبين حصولهم على تصاريح تمكنهم من اللحاق بأنديتهم في دوري المحترفين والاحتراف الجزئي.

#دوري المحترفين #نادي الجلاء #الضفة الغربية #مؤسسة البيرة

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