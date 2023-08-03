التجمّع الصحفي الديمقراطي يدين اعتداء أجهزة السلطة على الصحفيين بالخليل

أدان التجمّع الصحفي الديمقراطي بأشد العبارات اعتداء أجهزة السلطة اليوم الخميس على عددٍ من الصحفيين خلال تغطيتهم فعالية طلابية أمام جامعة الخليل بالضفة الغربية.

وعد التجمع في بيان صحفي، "الاعتداء تجاهلٍ واضح لكل النداءات الوطنيّة التي تدعو لوقف هذه الهجمة والاعتداءات المدانة على الجسم الصحفي الفلسطيني".

اقرأ أيضا: بالفيديو والصور عناصر الشبيبة بجامعة الخليل يعتدون على طالبات الكتلة الإسلامية والصحفيين

وأكَّد ضرورة وقف كل هذه الاعتداءات والملاحقات التي تشنّها أجهزة أمن السلطة، وتعزيز مبدأ حماية الصحفي الفلسطيني الذي يتعرّض للاعتداءات والانتهاكات يوميًا من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا التجمع، نقابة الصحفيين للقيام بالدور المنوط بها في الدفاع عن حقوق جميع الزملاء الصحفيين في ظل تغوّل الأجهزة الأمنية على حقوقهم وحريّة عملهم.

المصدر / فلسطين أون لاين