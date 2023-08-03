"منتدى الإعلاميين" يستنكر اعتداء عناصر السلطة على الصحفيين بالخليل

عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن إدانته الشديدة لإعتداء عناصر من أجهزة السلطة بالضفة الغربية وعناصر من الشبيبة الفتحاوية على الصحفيين أمام جامعة الخليل خلال تغطيتهم وقفة طلابية اليوم الخميس، ودعا لضرورة التحرك العاجل والتصدي للتغول على حرية الصحافة ووقف قمع الصحفيين.

وقال المنتدى في بيان صحفي: "تتوالى فصول استهداف الصحفيين والتضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير ومحاربة حرية الصحافة في الضفة الغربية خلافاً لمواد القانون الفلسطيني والقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، إذ اعتدى عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني وعناصر من الشبيبة الطلابية التابعة لحركة فتح في جامعة الخليل اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 على الصحفيين نضال النتشة وعبد المحسن شلالدة وحطموا معداتهم خلال تغطيتهم لوقفة احتجاجية أمام جامعة الخليل".

وتابع البيان: "إن منتدى الإعلاميين ينظر بعين الخطورة لمسلسل استهداف الصحفيين في الضفة الغربية بصور وأشكال متعددة، ويعتبر ذلك تمادياً في التنكر للقانون الفلسطيني الذي كفل حرية الصحافة، ويتساءل عن دور نقابة الصحفيين تجاه حماية الصحفيين ووقف الملاحقات والتوفيق عليهم، لاسيما أن الصمت المريب على الانتهاكات لا يعني سوى القبول بها".

اقرأ أيضا: بالفيديو والصور عناصر الشبيبة بجامعة الخليل يعتدون على طالبات الكتلة الإسلامية والصحفيين

وطالب المنتدى الأطر والمؤسسات الإعلامية بضرورة التحرك الفوري والعاجل والتصدي لهذا التغول على حرية الصحافة ووقف مسلسل قمع الصحفيين، وعدم السماح بدفع فرسان الإعلام الفلسطيني فاتورة عجز وضعف نقابة الصحفيين.

وقال المنتدى، إنه "إذ يؤكد تضامنه التام مع الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء، ليعبر عن إدانته الشديدة لهذا الاعتداء وما سبقه من ملاحقات واعتداءات على الصحفيين ، ويحث فرسان الإعلام الفلسطيني على التضامن مع زملائهم من خلال تسليط الضوء على قضيتهم وإثارتها عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي".

المصدر / فلسطين أون لاين