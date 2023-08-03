غزة.. الجهاد تدعو للمشاركة غداً في مسيرة حاشدة رفضا للاعتقالات السياسية بالضفة

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة المزمع تنظيمها يوم غدٍ الجمعة في مدينة غزة، استنكاراً للاعتقـالات السياسيـة التي تشنها أجهزة السلطة فـي الضفـة ورفضـاً للحصـار المفـروض علـى قطـاع غـزة، وتأكيـداً علـى الوحـدة الوطنيـة.

وأوضحت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس:" أن المسيرة ستنطلق من أمام مسجد العمري الكبير حتى ميدان فلسطين (الساحة)، تحت عنوان (الوحدة الوطنية ورفض الاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين).

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وأشارت إلى أن عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي القيادي خالد البطش سيلقي كلمة الحركة في المسيرة.

وتواصل أجهزة السلطة حملتها الشرسة ضد أبناء شعبنا ومقاوميه في الضفة المحتلة، وخصوصا في محافظتي جنبن ونابلس.

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المصدر / فلسطين أون لاين