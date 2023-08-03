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مطلوب موظفة سوشيال ميديا للعمل في شركة بمدينة غزة

03 اغسطس 2023 . الساعة 16:10 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن شركة المشهراوي التجارية بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفة سوشيال ميديا وكتابة محتوى للعمل بدوام كامل في مقر الشركة.

شروط التسجيل

1. خبرة كافية بالتصميم واستخدام برامج التصميم "photoshop illustrator"

2. خبرة في إنشاء وإدارة محتوى السوشيال ميديا

3. خبرة في التسويق الرقمي والاعلانات الممولة.

4. مهارة في التصوير

5. القدرة على الابداع وانتاج الافكار التسويقية

6. حاصل على شهادة في مجال التسويق أو اي مجال ذو صلة.

7. يفضل من سكان غزة

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليها الشروط أعلاه وترغب بالتسجيل ارسال السيرة الذاتية ورابط الأعمال على الايميل التالي:

[email protected]

- العنوان: مدينة غزة - شارع الوحدة ، بجوار معهد الأمل للأيتام

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