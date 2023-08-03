مطلوب باحثين للعمل في مركز مكة الطبي

إعلان توظيف صادر عن مركز مكة الطبي بمدينة غزة يعلن فيه عن رغبته في توظيف باحثين متميزين للانضمام إلى وحدة البحث العلمي المتميزة في المركز، نحن نسعى لاستقطاب حملة درجة الماجستير على الأقل في جميع التخصصات الطبية والعلمية والأدبية وغيرها.

شروط العمل:

1. حاصل/ة على درجة الماجستير في التخصصات الطبية والعلمية والأدبية والمجالات ذات الصلة.

2. يجيد الكتابة الأكاديمية بطلاقة ويمتلك مهارات التواصل الفعال.

3. إجادة استخدام برامج الأوفيس والتقنيات الحديثة ذات الصلة بالبحث العلمي.

4. القدرة على متابعة الأبحاث العلمية والتطورات الحديثة في المجالات ذات الصلة.

ملاحظة

- العمل بنظام النسبة كطريقة لتعزيز الإلهام وتحفيز الباحثين على الإبداع والتفوق في أداء مهامهم البحثية.

- الرجاء على المتقدمين الراغبين في الانضمام إلى وحدة البحث العلمي، تقديم الوثائق التالية:

1 - السيرة الذاتية محدثة.

2 - نسخ من الشهادات والدورات التي أتموها.

3 - نماذج من أعمالهم البحثية السابقة.

طريقة التسجيل

- يرجى تعبئة النموذج من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/XGdwWXYyR5fqXboE7

- ينتهى التسجيل بتاريخ 10/8/2023

- نحن نؤمن بأهمية دور البحث العلمي في تطوير مجتمعنا ورفع مستوى الرعاية الصحية، ونسعى لتوفير بيئة عمل تشجع على التطور المهني والابتكار. إنضموا إلينا في رحلتنا نحو تقديم الأفضل في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.

- نحن في انتظار تقديمكم والعمل معكم على تحقيق أهداف البحث العلمي المتميزة.

- العنوان: مدينة غزة - نهاية شارع النفق - خلف البركة - مبنى صيدلية مقاط .