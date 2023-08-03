أردني يقيم عقد قرانه وزفافه داخل مسجد بالزرقاء

أقيم حفل زفاف وعقد قران داخل أحد المساجد في محافظة الزرقاء، في سابقة فريدة من نوعها في الأردن.

وفي مسجد الفلاح بمنطقة الزواهرة بمحافظة الزرقاء، أقام الشاب عمر أحمد سيف حفلا تطبيقا للسنة النبوية الشريفة، بحسب قوله.

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وتخلل الحفل إشهار زواج الشاب الثلاثيني وعقد قرانه والاحتفال به داخل المسجد، وأناشيد دينية والمباركة للعريس من محبيه.

ومناسبات الزواج لدى الأردنيين تمتاز بتنظيمها إما في بيوت الشعر أو الصالات المخصصة للمناسبات الاجتماعية حسب طبيعة المنطقة وعاداتها الاجتماعية وتقاليد المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين