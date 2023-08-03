شباب رفح يفتقد نجمه لمدة شهر

غزة/ وائل الحلبي:

أصبح في حكم المؤكد غياب نجم شباب رفح محمد أبو دان عن الفريق في دور الثمانية من كأس غزة وأول مباراتين للفريق في الدوري الممتاز، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق السابقة أمام الأهلي.

وتعرض أبو دان لإصابة قوية في لقاء شباب رفح والأهلي في دور الـ16، أثناء تنفيذه لركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لفريقه في الشوط الأول ليسقط بعدها مباشرة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

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وقال محمد الأخرس معالج الفريق إن الفحوصات الطبية التي خضع لها أبو دان أظهرت إصابته بتمزق في العضلة الضامة، الأمر الذي يستدعي غيابه لفترة لا تقل عن 3 أسابيع على يخضع بعدها لفترة اعداد وتأهيل.

ومن المقرر أن يغيب أبو دان عن مباراة الفريق في دور الثمانية من كأس غزة أمام خدمات الشاطئ حال تراجع الاتحاد عن قرار تأجيله، إلى جانب غيابه عن أول ثلاثة مباريات للفريق في الدوري الممتاز أمام شباب خانيونس والصداقة واتحاد خانيونس.