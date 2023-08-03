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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق فتى من أريحا

03 اغسطس 2023 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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الفتى الأسير جمال براهمة

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمر الاعتقال الإداريّ بحق المعتقل الفتى جمال براهمة من أريحا، للمرة الثانية، ولمدة أربعة أشهر جديدة.

والمعتقل براهمة من مواليد 2006، اعتُقل في تاريخ الـ27 من نيسان/ أبريل من العام الجاري، وحوّل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وهو طالب في الثانوية العامة، وحرمه الاحتلال من تقديم الامتحانات إلى جانب زملائه في حينه.

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وقال نادي الأسير إن الفتى "براهمة" تعرض للإصابة في ساقه اليسرى قبل فترة من اعتقاله، وهو بحاجة إلى إجراء عملية مكان الإصابة، وقبل اعتقاله تعرض للاستدعاء أكثر من مرة، وهو يقبع اليوم في سجن (عوفر) في قسم الأشبال.

يشار إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين الأطفال، بلغ حتى نهاية شهر حزيران 18 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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