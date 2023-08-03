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المتطرف "بن غفير" يهاجم قسم التحقيق مع عناصر شرطة الاحتلال

03 اغسطس 2023 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
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الوزير في حكومة المستوطنين

هاجم ما يسمى وزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قسم التحقيق مع عناصر الشرطة التي تسمى (ماحاش) والتي تتولى مهمة التحقيق مع عناصر الشرطة المتورطين بقمع الاحتجاجات بعنف مفرط.

وعدَّ "بن غفير"، أن الجهاز يحاول إرهاب عناصر الشرطة الذين يتعاملون مع الاحتجاجات الرافضة لخطة إضعاف القضاء، مشيراً إلى أن (ماحاش) تصرف بشكل "خطير ومرفوض".

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من جانبها، رفضت النيابة العامة الإسرائيلية اتهامات بن غفير وحثت قسم التحقيق على القيام بدوره، فيما ردت "قوة كابلان" التي تقود الاحتجاجات بأن بن غفير "يريد دما في الشوارع ويشجع على العنف".

وجاءت تصريحات بن غفير خلال زيارة أجراها لمقر "وحدة الدوريات الخاصة" (يسام) التابعة لمنطقة (تل أبيب) والتي تتعامل مع المظاهرات المستمرة منذ أكثر من 30 أسبوعا احتجاجا على خطة إضعاف القضاء التي يسعى رئيس وزراء حكومة المستوطنين، المتطرف بنيامين نتنياهو لتبرئة نفسه من قضايا الفساد التي تلاحقه من خلالها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#تظاهرات #بن غفير #احتجاجات في الداخل #خطة إضعاف القضاء

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