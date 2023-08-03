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هل تصدق؟ امراة من دولة عربية تعود للدراسة بعمر الـ 110 أعوام

03 اغسطس 2023 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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السعودية نوضاء القحطاني

نشرت إدارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، كلمات معبرة عن السعودية نوضاء القحطاني التي لم يمنعها عمرها 110 سنوات من الالتحاق بالحملة الصيفية للتوعية، ومحو الأمية.

وقال محمد مسفر الكحلاء القحطاني ابن السيدة: "تعيش والدتي في الأمواه أحد المراكز التابعة لمنطقة عسير(جنوب غرب) المملكة، وقد تم تسجيلها في صيف هذا العام للدراسة، وشعرت والدتي بالسعادة لهذه الفرصة للتعليم، والتي حرصت عليها لتعلم أمور دينها".

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وأضاف أن والدته "شاركت زميلاتها من كبيرات السن متعة التعلم والعلم، حيث تعود من الدرس وهي تشعر بالسعادة، وتقوم بالكتابة وقراءة القرآن، وتثمن لحكومتنا الرشيدة هذه الفرصة".

المصدر / وكالات
#السعودية #امرأة #العودة للدراسة

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