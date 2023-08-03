هنيّة يهاتف الرئيس ميقاتي حول الأوضاع في عين الحلوة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنيّة دولة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث استعرض الأوضاع في مخيّم عين الحلوة، في ضوء الأحداث المؤسفة التي تحصل في المخيّم وأودت بحياة عدد من أبنائه وجرحت العشرات منهم، وروّعت الآمنين.

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وتمنّى هنية على بري بذل المزيد من الجهد لتثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مجددًا الليلة الماضية وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، مؤكّداً له حرص الحركة على الأمن والاستقرار في المخيّم والجوار، وأن تبقى المخيّمات عناوين عودة إلى فلسطين، وأن يبقى السلاح الفلسطيني موجّهاً فقط ضد العدو الصهيوني.

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ولفت هنيّة إلى ضرورة أن يتم احترام القرارات التي اتّخذتها المرجعيّات الفلسطينية وخصوصاً هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وبالتنسيق التام مع المرجعيات اللبنانية الرسمية المعنية، لجهة عدم الاحتكام للسلاح، والوقف النهائي لإطلاق النار، وسحب المسلّحين من الشوارع، وإعطاء فرصة للجنة التحقيق لتقوم بدورها في التحقيق في الجرائم التي حصلت بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدولة.

المصدر / فلسطين أون لاين