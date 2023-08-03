5 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 5 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1858 إنشاء أول خط تلغراف عبر المحيط الأطلسي.

إنشاء أول خط تلغراف عبر المحيط الأطلسي. 1876 صدور العدد الأول من جريدة الأهرام.

صدور العدد الأول من جريدة الأهرام. 1914 نَصب أول إشارة مرور ضوئية في التاريخ في مدينة كليفلاند الأمريكية.

نَصب أول إشارة مرور ضوئية في التاريخ في مدينة كليفلاند الأمريكية. 1919 بدء التمرد العسكري التركي بقيادة مصطفى كمال ضد الحكم العثماني.

بدء التمرد العسكري التركي بقيادة مصطفى كمال ضد الحكم العثماني. 1946 الوكالة اليهودية تطالب بإقامة دولة يهودية في فلسطين وفق الحدود التي اقترحتها لجنة (بيل) الملكية عام ١٩٣٧م، مضافا إليها منطقة النقب كاملة.

الوكالة اليهودية تطالب بإقامة دولة يهودية في فلسطين وفق الحدود التي اقترحتها لجنة (بيل) الملكية عام ١٩٣٧م، مضافا إليها منطقة النقب كاملة. 1962 استقلال الجزائر عن الاسـتعمار الفرنسي بعد حرب مسلحة طويلة.

استقلال الجزائر عن الاسـتعمار الفرنسي بعد حرب مسلحة طويلة. 1972 عقد المؤتمر الوطني الأول للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.

عقد المؤتمر الوطني الأول للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. 1973 الاحتلال يوقف صدور صحـيفة "الشعب" في مدينة القدس، وكان صاحبها رئيس تحريرها علي يعيش.

الاحتلال يوقف صدور صحـيفة "الشعب" في مدينة القدس، وكان صاحبها رئيس تحريرها علي يعيش. 1993 أسر مجاهدو القسام في الضفة الغربية العريف الصهيوني "يابونحيمس" من سلاح الإشارة في جيش الاحتلال في مدينة القدس، ثم اضطروا لقتله.

أسر مجاهدو القسام في الضفة الغربية العريف الصهيوني "يابونحيمس" من سلاح الإشارة في جيش الاحتلال في مدينة القدس، ثم اضطروا لقتله. 2002 عدة عمليات فدائية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨م تودي بحياة ١٣ إسرائيليًا.

عدة عمليات فدائية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨م تودي بحياة ١٣ إسرائيليًا. 2009 تنصيب محمود أحمدي نجاد رئيسًا لإيران لفترة رئاسية ثانية.

تنصيب محمود أحمدي نجاد رئيسًا لإيران لفترة رئاسية ثانية. 2015 عشرة آلاف إطفائي يواجهون حرائق الغابات في كاليفورنيا ومقتل أحدهم.

عشرة آلاف إطفائي يواجهون حرائق الغابات في كاليفورنيا ومقتل أحدهم. 2019 البرلمان الهندي يلغي الحكم الذاتي للشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وإسلام آباد تطرد السفير الهندي وتبحث سبل الرد عبر الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

البرلمان الهندي يلغي الحكم الذاتي للشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وإسلام آباد تطرد السفير الهندي وتبحث سبل الرد عبر الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس". 2022 جيش الاحتلال الإسرائيلي يغتال قائد المنطقة الشماليّة في سرايا القدس تيسير الجعبري في قصف أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم طفلة، وإصابة 55 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين