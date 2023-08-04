4 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 4 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1914 بـريطانيا تعلن الحرب على ألمانيا، والولايات المتحدة تختار الحياد في الحرب العالمية الأولى.

بـريطانيا تعلن الحرب على ألمانيا، والولايات المتحدة تختار الحياد في الحرب العالمية الأولى. 1974 الاتحاد السـوفيتي يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية.

الاتحاد السـوفيتي يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية. 1990 العراق يشكل حكومة كويتية أسماها حكومة الكويت الحرة المؤقتة برئاسة علاء حسين، بعد غزوه لها في 2 أغسطس.

العراق يشكل حكومة كويتية أسماها حكومة الكويت الحرة المؤقتة برئاسة علاء حسين، بعد غزوه لها في 2 أغسطس. 1998 كمن مجاهدو القسام لدورية صهيونية قرب مغتصبة " يتسهار" قرب نابلس وقتلوا اثنين من الصهاينة.

كمن مجاهدو القسام لدورية صهيونية قرب مغتصبة " يتسهار" قرب نابلس وقتلوا اثنين من الصهاينة. 2002 الاستشهادي القسامي جهاد حمادة من جنين يفجر نفسه داخل حافلة صهيونية بصفد، مما أسفر عن مقتل 10 صهاينة وإصابة 62 آخرين بجراح.

الاستشهادي القسامي جهاد حمادة من جنين يفجر نفسه داخل حافلة صهيونية بصفد، مما أسفر عن مقتل 10 صهاينة وإصابة 62 آخرين بجراح. 2006 الكيان العبري يغير على منطق المشاريع الزراعية في البقاع اللبناني ما أدى إلى استشهاد عشرات العمال السوريين وصواريخ حزب الله تصل إلى مسافة 75 كيلو متر من الحدود داخل فلسطين المحتلة.

الكيان العبري يغير على منطق المشاريع الزراعية في البقاع اللبناني ما أدى إلى استشهاد عشرات العمال السوريين وصواريخ حزب الله تصل إلى مسافة 75 كيلو متر من الحدود داخل فلسطين المحتلة. 2009 الكنيست يصدق على خصخصة أراضي اللاجئين في الأراضي المحتلة عام 1948م.

الكنيست يصدق على خصخصة أراضي اللاجئين في الأراضي المحتلة عام 1948م. 2010 إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201.

إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201. 2013 وقوع مجازر في عدة قرى في ريف اللاذقية في هجوم شنّته قوات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وفصائل أخرى بينها أحرار الشام وجيش المهاجرين والأنصار وقوات العز.

وقوع مجازر في عدة قرى في ريف اللاذقية في هجوم شنّته قوات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وفصائل أخرى بينها أحرار الشام وجيش المهاجرين والأنصار وقوات العز. 2019 انفجار كبير أمام المعهد القومي للأورام وسط القاهرة يودي بِحياة 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، واختلافٌ حول تحديد السبب أو الجهة المُنفِّذة.

انفجار كبير أمام المعهد القومي للأورام وسط القاهرة يودي بِحياة 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، واختلافٌ حول تحديد السبب أو الجهة المُنفِّذة. 2020 انفجار ضخم في مرفأ بيروت يُلحق أضرارًا جسيمة في أرجاء بيروت، وسُمع دويه في الدول المجاورة للبنان، مخلفًا عشرات القتلى والمفقودين وآلاف الجرحى، ومئات الآلاف من النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين