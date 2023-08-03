الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده خلال مهمة عسكرية في الشمال

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الخميس، أن خمسة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا بجراح متفاوتة خلال مهام عسكرية شمال فلسطين المحتلة.

ووفقاً لصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أصيب 5 جنود بجروح متوسطة وخفيفة إثر انقلاب آلية عسكرية قرب مدينة (شفا عمرو) في الجليل الغربي.

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وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "جندي (إسرائيلي) أصيب بجروح متوسطة وأصيب أربعة جنود آخرين بجروح طفيفة، نتيجة انقلاب مركبة عسكرية خلال مهمة روتينية في الشمال".

المصدر / فلسطين أون لاين