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وظيفة شاغرة في مؤسسة أطباء العالم - إسبانيا

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وظيفة شاغرة في مؤسسة أطباء العالم - إسبانيا

03 اغسطس 2023 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أطباء العالم - إسبانيا تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة على النحو التالي:

- المسمى الوظيفي : مساعد لوجستي Logistics Assistant

- النوع: عقد بدوام كامل

- مدة العقد: 12 شهرًا بما في ذلك 3 أشهر فترة اختبار ، مع إمكانية التمديد بناءً على الأداء وتوافر الأموال.

- مكان الوظيفة: مقرها مدينة غزة

- الموعد النهائي للتسجيل : 07 أغسطس 2023

- الراتب : يتراوح إجمالي الراتب  من 56796 شيكل إلى 65016 شيكل إجمالي / سنة مقسمة على 12 دفعة  بالإضافة إلى ذلك ، تغطي MdM Spain بدل مواصلات للموظفين.

مهام الوظيفة

- تخطيط وتنفيذ إجراءات الشراء وأوامر الشراء.

- نشر العطاءات أو عروض الأسعار للموردين ، وجمع العطاءات من البائعين ومتابعة المواعيد النهائية للتقديم.

-  مسؤول عن إعداد خطط المشتريات لجميع أنشطة MdM والتأكد من الموافقة في الوقت المناسب وتنفيذ هذه الخطط.

- تنفيذ وتنسيق أنشطة المشتريات اليومية للحصول على السلع والخدمات والأعمال ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق من المواصفات الفنية أو الاختصاصات ، وإعداد خطابات الدعوة / طلبات عروض الأسعار ، والإشراف على عمليات التقييم ، وصياغة تقارير التقييم ، العقود ، ومحاضر مفاوضات العقود ، والتأكد من أن جميع المشتريات تتم وفقًا للوائح المشتريات وشروط المنح واتفاقيات التنفيذ.

- المساعدة في الإعلان عن العطاءات ، والمراسلات ، واستلام العطاءات ، وفتح العطاءات لجميع عمليات الشراء ، بما يتوافق تمامًا مع أفضل ممارسات الشراء ، وسياسات وإجراءات MdM و / أو المانحين.

- تحديث وصيانة قاعدة بيانات الموردين والاتفاقيات الدقيقة ، والمساهمة في تحليل السوق المحلية والاحتفاظ بقاعدة بيانات محدثة للموردين المحليين تتوافق مع احتياجات ومعايير MDM (الجودة والسعر والخدمة والأخلاق).

- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق بشكل صحيح محدثًا وشاركها مع فريق الشؤون المالية في الوقت المناسب ، لترتيب المدفوعات وفقًا لذلك.

- تقديم خدمات إدارة العقود، بما في ذلك ترتيب التفتيش المناسب، وضمان الامتثال لشروط وأحكام العقود ، والمساعدة في تعديلات العقود ، ودعم نقل اختيار الكيانات الممنوحة أثناء إنجاز الأعمال وتسليم البضائع.

- المساعدة في الرصد والإبلاغ عن حالة تنفيذ المشتريات والتقدم المحرز في تنفيذ العقود الجارية.

- الاحتفاظ بملفات إدارة أداء المشتريات والعقود المناسبة للرقابة الإدارية وتتبع المراجعة.

- المساعدة في إدارة لوازم القرطاسية المكتبية بما في ذلك الحفاظ على قائمة مخزون القرطاسية وتوزيع القرطاسية كما هو مطلوب من قبل الموظفين والاحتفاظ بسجل للتوزيع.

- مراقبة توزيع البضائع على المستفيدين / عمليات التسليم من الموردين إلى مخزون MDM أو مباشرة إلى مرافق وزارة الصحة. (شهادات التبرع / مذكرات التسليم).

- الترجمة شفهيًا ومكتوبًا من العربية إلى الإنجليزية ومن الإنجليزية إلى العربية عند الضرورة.

- أي مهام أخرى يطلبها المشرف المباشر.

- المساعدة في تحديث سجلات الجرد للأصول وسجلات العهدة.

- تسجيل البنود الجديدة المشتراة في قاعدة غزة في قاعدة بيانات الأصول.

- إجراء الجرد السنوي للأصول الأساسية والفحوصات العشوائية للأصول أيضًا.

- الإشراف على تخصيص واستخدام المعدات.

- التأكد من تركيب وصيانة وإصلاح المعدات.

- فحص منتظم لمعدات MdM - Spain (طابعات وأجهزة كمبيوتر محمولة وآلة تصوير وما إلى ذلك) للاتصال بأي صيانة مطلوبة مع مزود الخدمة.

- تحديث قائمة المعدات الخاصة بقاعدة مكاتب غزة.

- صياغة التقارير اللوجستية الشهرية بما في ذلك تقارير المخزون وتكلفة المركبات وتقرير النشاط؛ تعقب الشراء، عقد البورصة، قائمة المعدات.

- ارسال التقرير الشهري إلى السجل الأساسي. ضابط.

مؤهلات الوظيفة

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

- لا تقل عن 3 سنوات من الخبرة التدريجية في الوظائف ذات الصلة بالمجال اللوجستي.

- الخبرة في العمل مع المنظمات غير الحكومية الدولية أمر مرغوب فيه للغاية.

- رخصة القيادة ستكون أحد الأصول

مهارات محددة:

- القدرة على العمل بسرعة، تحت الضغط، وفي مواعيد قصيرة.

- القدرة على إدارة حالات الطوارئ والهدوء.

- ضرورة إدارة الأولويات وتكييفها يوميًا حسب السياق.

- المرونة في التكيف مع المتطلبات والبيئة المتغيرة.

- الحساسية الثقافية والقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.

- القدرة على الاستماع ومشاركة القرارات.

- التوافق مع مبادئ وأخلاقيات MdM إسبانيا.

- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، لغته الأم العربية.

- معرفة جيدة باستخدام برامج Microsoft Office (Word وExcel و Power Point و Outlook)

طريقة التسجيل

- يجب على الأشخاص المهتمين بالتسجيل للوظيفة  إرسال سيرتهم الذاتية مع مرجعين وخطاب تعريف باللغة الإنجليزية إلى البريد الالكتروني التالي:

 [email protected]

- يرجى الإشارة إلى المسمى الوظيفي Logistics Assistant/GAZA في سطر الموضوع في بريدك الإلكتروني.

- ينتهي التسجيل بتاريخ 7/8/2023

-  سيتم شغل الوظيفة بمجرد تحديد المرشح المناسب.

- يرجى ملاحظة أن MDM ستتصل فقط بالمرشحين المحددين مسبقًا وبالبريد الإلكتروني.

-  يجب اعتبار الطلبات التي لم يتم الرد عليها في غضون 15 يومًا بعد الموعد النهائي مرفوضة.

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