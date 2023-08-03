وظيفة شاغرة في مؤسسة أطباء العالم - إسبانيا

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أطباء العالم - إسبانيا تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة على النحو التالي:
- المسمى الوظيفي : مساعد لوجستي Logistics Assistant
- النوع: عقد بدوام كامل
- مدة العقد: 12 شهرًا بما في ذلك 3 أشهر فترة اختبار ، مع إمكانية التمديد بناءً على الأداء وتوافر الأموال.
- مكان الوظيفة: مقرها مدينة غزة
- الموعد النهائي للتسجيل : 07 أغسطس 2023
- الراتب : يتراوح إجمالي الراتب من 56796 شيكل إلى 65016 شيكل إجمالي / سنة مقسمة على 12 دفعة بالإضافة إلى ذلك ، تغطي MdM Spain بدل مواصلات للموظفين.
مهام الوظيفة
- تخطيط وتنفيذ إجراءات الشراء وأوامر الشراء.
- نشر العطاءات أو عروض الأسعار للموردين ، وجمع العطاءات من البائعين ومتابعة المواعيد النهائية للتقديم.
- مسؤول عن إعداد خطط المشتريات لجميع أنشطة MdM والتأكد من الموافقة في الوقت المناسب وتنفيذ هذه الخطط.
- تنفيذ وتنسيق أنشطة المشتريات اليومية للحصول على السلع والخدمات والأعمال ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق من المواصفات الفنية أو الاختصاصات ، وإعداد خطابات الدعوة / طلبات عروض الأسعار ، والإشراف على عمليات التقييم ، وصياغة تقارير التقييم ، العقود ، ومحاضر مفاوضات العقود ، والتأكد من أن جميع المشتريات تتم وفقًا للوائح المشتريات وشروط المنح واتفاقيات التنفيذ.
- المساعدة في الإعلان عن العطاءات ، والمراسلات ، واستلام العطاءات ، وفتح العطاءات لجميع عمليات الشراء ، بما يتوافق تمامًا مع أفضل ممارسات الشراء ، وسياسات وإجراءات MdM و / أو المانحين.
- تحديث وصيانة قاعدة بيانات الموردين والاتفاقيات الدقيقة ، والمساهمة في تحليل السوق المحلية والاحتفاظ بقاعدة بيانات محدثة للموردين المحليين تتوافق مع احتياجات ومعايير MDM (الجودة والسعر والخدمة والأخلاق).
- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق بشكل صحيح محدثًا وشاركها مع فريق الشؤون المالية في الوقت المناسب ، لترتيب المدفوعات وفقًا لذلك.
- تقديم خدمات إدارة العقود، بما في ذلك ترتيب التفتيش المناسب، وضمان الامتثال لشروط وأحكام العقود ، والمساعدة في تعديلات العقود ، ودعم نقل اختيار الكيانات الممنوحة أثناء إنجاز الأعمال وتسليم البضائع.
- المساعدة في الرصد والإبلاغ عن حالة تنفيذ المشتريات والتقدم المحرز في تنفيذ العقود الجارية.
- الاحتفاظ بملفات إدارة أداء المشتريات والعقود المناسبة للرقابة الإدارية وتتبع المراجعة.
- المساعدة في إدارة لوازم القرطاسية المكتبية بما في ذلك الحفاظ على قائمة مخزون القرطاسية وتوزيع القرطاسية كما هو مطلوب من قبل الموظفين والاحتفاظ بسجل للتوزيع.
- مراقبة توزيع البضائع على المستفيدين / عمليات التسليم من الموردين إلى مخزون MDM أو مباشرة إلى مرافق وزارة الصحة. (شهادات التبرع / مذكرات التسليم).
- الترجمة شفهيًا ومكتوبًا من العربية إلى الإنجليزية ومن الإنجليزية إلى العربية عند الضرورة.
- أي مهام أخرى يطلبها المشرف المباشر.
- المساعدة في تحديث سجلات الجرد للأصول وسجلات العهدة.
- تسجيل البنود الجديدة المشتراة في قاعدة غزة في قاعدة بيانات الأصول.
- إجراء الجرد السنوي للأصول الأساسية والفحوصات العشوائية للأصول أيضًا.
- الإشراف على تخصيص واستخدام المعدات.
- التأكد من تركيب وصيانة وإصلاح المعدات.
- فحص منتظم لمعدات MdM - Spain (طابعات وأجهزة كمبيوتر محمولة وآلة تصوير وما إلى ذلك) للاتصال بأي صيانة مطلوبة مع مزود الخدمة.
- تحديث قائمة المعدات الخاصة بقاعدة مكاتب غزة.
- صياغة التقارير اللوجستية الشهرية بما في ذلك تقارير المخزون وتكلفة المركبات وتقرير النشاط؛ تعقب الشراء، عقد البورصة، قائمة المعدات.
- ارسال التقرير الشهري إلى السجل الأساسي. ضابط.
مؤهلات الوظيفة
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
- لا تقل عن 3 سنوات من الخبرة التدريجية في الوظائف ذات الصلة بالمجال اللوجستي.
- الخبرة في العمل مع المنظمات غير الحكومية الدولية أمر مرغوب فيه للغاية.
- رخصة القيادة ستكون أحد الأصول
مهارات محددة:
- القدرة على العمل بسرعة، تحت الضغط، وفي مواعيد قصيرة.
- القدرة على إدارة حالات الطوارئ والهدوء.
- ضرورة إدارة الأولويات وتكييفها يوميًا حسب السياق.
- المرونة في التكيف مع المتطلبات والبيئة المتغيرة.
- الحساسية الثقافية والقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.
- القدرة على الاستماع ومشاركة القرارات.
- التوافق مع مبادئ وأخلاقيات MdM إسبانيا.
- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، لغته الأم العربية.
- معرفة جيدة باستخدام برامج Microsoft Office (Word وExcel و Power Point و Outlook)
طريقة التسجيل
- يجب على الأشخاص المهتمين بالتسجيل للوظيفة إرسال سيرتهم الذاتية مع مرجعين وخطاب تعريف باللغة الإنجليزية إلى البريد الالكتروني التالي:
- يرجى الإشارة إلى المسمى الوظيفي Logistics Assistant/GAZA في سطر الموضوع في بريدك الإلكتروني.
- ينتهي التسجيل بتاريخ 7/8/2023
- سيتم شغل الوظيفة بمجرد تحديد المرشح المناسب.
- يرجى ملاحظة أن MDM ستتصل فقط بالمرشحين المحددين مسبقًا وبالبريد الإلكتروني.
- يجب اعتبار الطلبات التي لم يتم الرد عليها في غضون 15 يومًا بعد الموعد النهائي مرفوضة.