تقرير حقوقي يرصد تصاعد عمليات المقاومة في الضفة والقدس

أكد مركز معلومات فلسطين "مُعطى"، بأن عمليات المقاومة بكافة أشكالها شهدت تصاعداً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير حقوقي أعده "مُعطى"، ونشره اليوم الخميس، موضحاً أن عمليات المقاومة ترواحت ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل (2) إسرائيليين، وإصابة (50) جنديًا ومستوطنًا بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (28) قتيلاً، فيما استشهد خلال يوليو (28) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

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وذكر التقرير أن مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر الجاري، بلغ (1132) عملاً مقاوماً، بينها (97) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (33) عملية منها في جنين.

وفي السياق، نبه إلى دور المقاومة التي أطلقت المقاومة معركة “بأس جنين” للتصدي للعدوان الإسرائيلي الكبير على جنين ومخيمها الذي بدأ فجر الـثالث من شهر يوليو، مشيراً إلى فشل العدوان الإسرائيلي في تدمير المقاومة وبنيتها التحتية وسلاحها، بمشاركة أكثر من ألف جندي من القوات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وردت المقاومة بالاشتباك مع قوات الاحتلال بالأسلحة والعبوات المتفجرة، ما أدى لمقتل جندي واصابة آخرين واعطاب عدد من الأليات العسكرية المصفحة، وفق التقرير ذاته.

وبيّن أن المقاومة واصلت ضرب أهداف الاحتلال بعد انسحابه من جنين، حيث نفذ الشهيد عبد الوهاب خلايلة (20) عاماً، من بلدة السموع في الخليل، في 4/7 عملية دهس وطعن مزدوجة في تل أبيب، أسفرت عن إصابة (10) مستوطنين بينهم (3) بحالة خطرة.

وبتاريخ 6/7 قام الشهيد أحمد سليمان غيظان (19) عاماً، من قرية قبيا غرب رام الله، بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “كدوميم” بين قلقيلية ونابلس، أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر، وقد تبنت كتائب القسام العملية في بيان رسمي.

وفي تعبير واضح عن فشل العدوان على جنين، واصلت كتيبة العياش في جنين التابعة لكتائب القسام، عمليات اطلاق الصواريخ على الأهداف الإسرائيلية، وأعلنت استهداف مستوطنة “شاكيد” غرب جنين بصاروخين من طراز قسام (1) بتاريخ 10/7، كما استهدفت مستوطنة “رام أون ” بصاروخ آخر من طراز قسام (1) في 27/7.

وفي 10/7، اشتبك الشهيد بلال قدح (34) عاماً من قرية شقبا قرب رام الله، مع جنود الاحتلال قرب قرية دير نظام غرب رام الله، وألقى قنبلة يدوية عليهم، قبل أن يرتقي شهيدًا برصاص جنود الاحتلال، أما في 25/7 ارتقى الشهداء سعد ماهر الخراز، ونور العارضة، ومنتصر سلامة، إثر اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال على قمة جبل جرزيم شرق نابلس، وقد تبنت كتائب القسام الشهداء الثلاثة.

كما رصد -مركز معطى- (2) عملية دهس أو محاولة دهس، و(4) عمليات طعن أو محاولة طعن، و(6) عمليات إسقاط طائرات استطلاع، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة (43) عملية، و(13) عملية إطلاق مفرقعات نارية على أهداف الاحتلال، و(13) عملية حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و(24) عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية.

و تواصلت الفعاليات الشعبية المناهضة للاحتلال، وبلغ عدد المظاهرات والمسيرات (49) مظاهرة، و(334) عملية إلقاء حجارة، و (413) مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال، و(14) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(117) عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

وشهدت محافظات رام الله ونابلس والخليل أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت (191، 180، 162) على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين