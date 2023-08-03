هل ستضرب (إسرائيل) خيمة حزب الله؟.. خبير في الشأن الإسرائيلي يُجيب

تحدث خبير في الشأن الإسرائيلي، على ملف خيمة حزب الله، التي نصبت في مزارع شبعا المحتلة، على الحدود مع فلسطين المحتلة.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع مستوى التوتر على الجبهة الشمالية بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، حيث يلقي الأخير الكثير من التهديدات.

وقال الخبير سعيد بشارات، إن مقياس الاحتلال الظاهر، أنه لو كان في مخططاته الذهاب لمواجهة شاملة مع حزب الله فإنه سيقوم بضرب خيمة الأخير، إلا أن (إسرائيل) لا تتحدث عن هذه الفرضية حتى اللحظة.

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وأوضح بشارات أن الاحتلال صرّح مرارًا وعبر مسؤوليه أنه يبحث عن "حلول" لإزالة خيمة حزب الله، والتعامل مع الخيمة بطريقة أو أخرى، كأن ينفذ حزاما ناريا حولها، أو قطع الامداد عنها أو غيرها من الطرق غير المكلفة.

وتساءل الخبير في الشأن الإسرائيلي بالقول: هل سينجو نتنياهو من الأحداث التي ستحصل بعد لو هاجم الجيش خيمة حزب الله؟

وأكد أن الاحتلال لن يحقق أي انجاز لو هاجم الخيمة، وأنه يدرك أن حزب الله جاهز للتعامل مع الحدث والمواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين