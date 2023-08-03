اجتماع لـ"الكابينت" لمناقشة الأوضاع الأمنية ورفض الخدمة في "الجيش"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن اجتماع عاجل لـ"الكابينت" (المجلس المصغر للحكومة الإسرائيلية-السياسي والأمني) سيعقد يوم الأحد القادم لمناقشة ملفات ما وصفها بملفات "ساخنة".

ومن بين الملفات "الساخنة"، المطروحة، أن كبار المسؤولين في جيش الاحتلال من شأنهم أن ينقلوا رسالة إلى وزراء حكومة بنيامين نتنياهو مفادها أن "تسييس الجيش يشكل خطر حقيقي على الدولة".

ووفق أجندة الاجتماع سيناقش وزراء حكومة "نتنياهو" الأحداث الأمنية والتوترات في مع حزب الله.

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ومن المتوقع أيضًا، طرح مسألة الاحتجاج في جيش الاحتلال ضد إجراءات "نتنياهو" لإضعاف القضاء ومسألة كفاءة "الجيش".

ويأتي الاجتماع في ظل انتقادات خطيرة ضد كبار المسؤولين العسكريين من قبل وزراء وأعضاء كنيست في ائتلاف "نتنياهو".

المصدر / فلسطين أون لاين