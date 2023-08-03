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بواقع 50 شيكل شهرياً لمن لديهم عدادات ذكية

"كهرباء غزة": الشركة نفذت المنحة الحكومية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية

03 اغسطس 2023 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
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محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة- أرشيف

أوضحت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، آلية حصول مستفيدي الشؤون على المنحة الحكومية للكهرباء.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، محمد ثابت، خلال تصريح صحفي لإذاعة "الأقصى" المحلية: إن "الشركة نفذت المنحة الحكومية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية بواقع 50 شيكل شهرياً لمن لديهم عدادات ذكية".

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وتابع: أما "مستفيدو الشؤون الذين لديهم عداد ميكانيكي أو عداد كرت لم يستفيدو من مساهمة الـ 50 شيكل شهرياً، عليهم إبلاغ الشركة لتغيير العداد مجاناً".

وأضاف: "سنضع رابط على موقع الشركة لتمكين المواطنين مستفيدي الشؤون بتقديم شكوى يوضحوا فيها نوعية العداد لديهم ليتمكنوا من حصولهم على مساهمة الحكومة المخصصة للعدادات الزكية".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#كهرباء غزة #مستفيدي الشؤون #المنحة الحكومية

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