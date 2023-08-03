تراجع أسعار الذهب عالمياً لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع

أفادت بيانات اقتصادية، أن أسعار الذهب في السوق العالمية، استقرت الخميس، قرب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في تموز الماضي لتعزيز الرهانات على المزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.

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و لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأوقية (الأونصة)، ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 تموز المسجل في الجلسة الماضية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1970.90 دولار.

كما انخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.72 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 917.74 دولار. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ حوالي 3 أسابيع، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1237.19 دولار للأوقية.

المصدر / وكالات