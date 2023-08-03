كتلة جامعة الخليل تدعو لوقفة رافضة للاعتداء على طالبات الجامعة

دعت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، اليوم الخميس، للمشاركة الواسعة في الوقفة الرافضة لاعتداءات الشبيبة على طالبات الجامعة والمطالبة بمحاسبة المعتدين.

وحثت الكتلة في بيان صحفي، الجهات الإعلامية والمؤسسات الحقوقية إلى حضور وقفتها الرافضة للاعتداء على طالبات الجامعة، والطلبة للمشاركة انتصارًا لحرائر جامعة الخليل، اليوم الخميس الساعة الـ 11 صباحا في ساحة العلوم.

واستنكرت الكتلة الإسلامية وجبهة العمل الطلابي التقدمية في جامعة الخليل الاعتداء السافر الذي قام به عناصر من حركة الشبيبة الفتحاوية على طالبات الكتلة الإسلامية العاملات في نشاط إرشاد الطلبة الجدد.

وأوضحت أن المعتدين قاموا بانتزاع تحضيرات الاستقبال من الطالبات ورموها أرضاً وتطالوا عليهن بالصراخ وتوجيه الشتائم، مشيرة إلى أن وبينت أن هذا الاعتداء يأتي بعد محاولات استفزازية استمرت لأكثر من أسبوع من رئيس مجلس الطلبة وعناصر أخرى من الشبيبة بهدف التضييق على عمل اللجنة الإرشادية للكتلة الإسلامية ومنع التواصل مع الطلبة الجدد.

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وشددت على أن الاعتداء على طالبات الكتلة الإسلامية هو تجاوز خطير ومستنكر، ولن نقبل بحال من الأحوال أن يمر الاعتداء مرور الكرام دون محاسبة المعتدين وفق أنظمة الجامعة وقوانينها، كما أننا سنقوم بمتابعة الأمر عشائرياً للجم المعتدين.

وقالت: إن ما يجري "يعبر عن عقلية قمعية إقصائية، رافضة لكل أشكال العمل الوطني المشترك"، محملة إدارة جامعة الخليل وعمادة شؤون طلبتها المسؤولية الكاملة عن ما جرى، وطالبتهم باتخاذ إجراءات فورية ضد المعتدين لتنزع بذلك فتيل هذه الأزمة، وأن تنأى بنفسها عن الوقوف في صف المعتدين ومساندتهم.

وأدانت قرار إدارة الجامعة القاضي بفصل أحد كوادر الكتلة الإسلامية الذي وقف في وجه المعتدين وحاول منعهم، معتبرة ذلك انحيازاً كاملاً لهم وممارسة لسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الكتل الطلابية، مطالبة الإدارة بالعدول عن قرار الفصل الجائر الذي يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.

وفي السياق، أعلنت الدخول في اعتصام احتجاجي ومطلبي لإعادة الطالب المفصول وفصل المعتدين وحدهم لا غير، وللمطالبة بحرية العمل الطلابي ووقف تغول حركة الشبيبة ومجلس الطلبة على أنشطة باقي الكتل الطلابية، ولتكون العلاقة المباشرة مع عمادة شؤون الطلبة هي الناظمة لكل النشاط الطلابي دون تدخل من مجلس الطلبة أو غيره من الجهات الخارجية.

كما حملت إدارة جامعة الخليل مسؤولية سلامة الطلبة المعتصمين وأمنهم الشخصي وتوفير احتياجاتهم الإنسانية في ظل تربص أجهزة السلطة بهم عند بوابات الجامعة.

المصدر / فلسطين أون لاين