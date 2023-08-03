إصابة بجريمة إطلاق نار قرب شفاعمرو

أصيب شاب من مدينة طمرة في العشرينيات من عمره بجراح متفاوتة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار نفذت صباح اليوم الخميس، على شارع 70 بمساره بالقرب من مدينة شفاعمرو.

هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم إسعافات أولية لمصاب بإطلاق نار، ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

ووفق مصادر طبية فالمصاب بحالة مستقرة، حيث وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة.

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ولم تعلن شرطة الاحتلال عن تنفيذ أي اعتقالات بعد وصولها لمكان الجريمة.

ويستدل من المعلومات الأولية، أن مجهولين قاموا بإطلاق النار صوب مركبة عندما كانت تسافر عند مفرق نعمة المحاذي لمدينة شفاعمرو، وهربوا من المكان.

وفي ساعات متأخرة من الليل، قتل الشاب فلسطين مطر، في الأربعينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار في بلدة نحف بمنطقة الشاغور، فيما أصيب 3 أشخاص في دير حنا وآخر في كفر كنا في جريمتي إطلاق نار منفصلتين.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، إلى 129 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين