هنيّة يهاتف السفير دبّور ويبحث معه أوضاع مخيم عين الحلوة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنيّة، السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور.

وبحث هنية مع السفير دبور التطوّرات المؤسفة في مخيم عين الحلوة، التي أدّت إلى مقتل عددٍ من أبناء المخيم وجرحِ العدد الآخر، وترويع الآمنين، مؤكدا عليه بذل مزيد من الجهد، وضرورة الضغط لوقف الاشتباكات وسحب المسلحين من الشوارع، وإعادة الحياة إلى المخيّم.

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وأكد هنية أنّ ما يحصل يضر بقضيتنا وبنضالنا، ويسيء إلى سمعةِ شعبنا الأصيل ومخيّماته التي تمثّل عناوين للعودة، في الوقت الذي تتعرض قضيتنا للتصفية، كما يتعرّض شعبنا للعدوان المستمر من قبل الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين.

وثمن الدور الذي يقوم به السفير دبّور جنباً إلى جنب مع حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية والحريصين من أشقائنا اللبنانيين، لتهدئة الوضع ووقف الاشتباكات، لافتاً إلى توافقه مع دبّود على تفعيل اللجان الميدانية المشكّلة لمتابعة وقف إطلاق النار، بإشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك، حتى يتم التأكّد من انتهاء التوتّر بشكل كامل.

وتم التأكيد على أهمية أن تواصل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار عملها.

المصدر / فلسطين أون لاين