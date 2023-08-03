فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة بجريمة إطلاق نار قرب شفاعمرو

3 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

الوحش الذي ربّته (إسرائيل) ينقلب عليها

قبل أن يُهدم الأقصى.. اقتحامات وانهيار أحجار قبة الصخرة.. هل من مغيث؟

ألا يستطيع الشعب تجاوز القيادة الفاشلة؟

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة

ممارسات الاحتلال هي صاعق التفجير

الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمن عناد نتنياهو

لعن الله الفتنة، ورحم الله عين الحلوة

أسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة لليوم الخميس

هنيّة يهاتف السفير دبّور ويبحث معه أوضاع مخيم عين الحلوة

03 اغسطس 2023 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
...
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنيّة، السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور.

وبحث هنية مع السفير دبور التطوّرات المؤسفة في مخيم عين الحلوة، التي أدّت إلى مقتل عددٍ من أبناء المخيم وجرحِ العدد الآخر، وترويع الآمنين، مؤكدا عليه بذل مزيد من الجهد، وضرورة الضغط لوقف الاشتباكات وسحب المسلحين من الشوارع، وإعادة الحياة إلى المخيّم.

اقرأ أيضا: هنية يوجه رسالة إلى نصر الله حول الأحداث  في "عين الحلوة"

وأكد هنية أنّ ما يحصل يضر بقضيتنا وبنضالنا، ويسيء إلى سمعةِ شعبنا الأصيل ومخيّماته التي تمثّل عناوين للعودة، في الوقت الذي تتعرض قضيتنا للتصفية، كما يتعرّض شعبنا للعدوان المستمر من قبل الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين.

وثمن الدور الذي يقوم به السفير دبّور جنباً إلى جنب مع حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية والحريصين من أشقائنا اللبنانيين، لتهدئة الوضع ووقف الاشتباكات، لافتاً إلى توافقه مع دبّود على تفعيل اللجان الميدانية المشكّلة لمتابعة وقف إطلاق النار، بإشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك، حتى يتم التأكّد من انتهاء التوتّر بشكل كامل.

وتم التأكيد على أهمية أن تواصل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار عملها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هنية #مخيم عين الحلوة #إسماعيل هنية #السغير دبور #أشرف دبور

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة