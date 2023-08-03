تخللتها مواجهات واشتباكات.. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في عدة مناطق بـ الضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من المواطنين بينهم أسرى محررون.

ووفق المؤسسات ذاتها، تركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الخليل، ونابلس، وجنين، وقلقيلية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، إذ أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وبحسب نادي الأسير اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا، خلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

اقتحام منازل

ووفق مصادر محلية، عاثت قوات الاحتلال خرابا في منزل وهيب عبد الجواد اخليل بعد اعتقال نجله يزن (14 عاما) خلال اقتحام بلدة بيت أمر، حيث اعتقلت الطفل قسام غازي عادي من منزل عائلته، والأسير المحرر حسن صبارنة، وزين جواد بحر.

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وفي محافظ جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين بعد أن دفعت بتعزيزات عسكرية من حاجز "دوتان" باتجاه البلدة، وفتشت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، فيما تم اعتقال 3 أشخاص واقتيادهم لجهة مجهولة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سلطان خلوف والشيخ هلال خلوف من بلدة برقين في جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة النجاح جعفر مروان أقرع عقب اقتحام منزله في بلدة قبلان جنوب نابلس.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشبان مصعب شماسنة وصائب شماسنة وحكم سليم وعمرو جهاد سليم، بعد اقتحام منازلهم في بلدة جيوس.

اشتباكات مسلحة

واندلعت اشتباكات بين مجموعات من المقاومين وقوات الاحتلال في بعض المناطق بالضفة، فيما بلغ عن استهداف قوات الاحتلال بإطلاق نار وعبوات محلية الصنع في منطقتي نابلس وجنين دون أن يبلغ عن إصابات.

إلى ذلك، أصيب طفل وشاب بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير قضاء رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة طفل (13 عاما)، وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

كما وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشرقي للبلدة، لاستفزاز السكان وتقييد حركتهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عزمه هدم منزل عائلة الأسير خالد خروشة من سكان مخيم عسكر في نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين