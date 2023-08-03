هنية يهاتف السفير الفلسطيني بلبنان ويبحث معه تطورات "عين الحلوة"

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس إسماعيل هنيّة، سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبّور، وبحث معه التطوّرات المؤسفة في مخيم عين الحلوة، في ضوء الاشتباكات المستمرة التي أدت بحياة العديد من الضحايا وتهجير مئات العائلات إلى خارج المخيم.

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وأكد هنية، على ضرورة بذل مزيد من الجهد، وضرورة الضغط لوقف الاشتباكات وسحب المسلحين من الشوارع، وإعادة الحياة إلى المخيّم، لافتًا إلى أنّ ما يحصل يضر بقضيتنا وبنضالنا، ويسيء إلى سمعةِ شعبنا الأصيل ومخيّماته التي تمثّل عناوين للعودة، في الوقت الذي تتعرض قضيتنا للتصفية، كما يتعرّض شعبنا للعدوان المستمر من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين.

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وثمّن هنية، الدور الذي يقوم به السفير دبّور جنبًا إلى جنب مع الإخوة في حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية والحريصين من أشقائنا اللبنانيين، لتهدئة الوضع ووقف الاشتباكات، لافتًا إلى توافقه مع دبّود على تفعيل اللجان الميدانية المشكّلة لمتابعة وقف إطلاق النار، بإشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك، حتى يتم التأكّد من انتهاء التوتّر بشكل كامل.

كما تم التأكيد على أهمية أن تواصل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار عملها.

المصدر / فلسطين أون لاين