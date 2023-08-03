رسميا.. مرتضى منصور يعلن استقالته من الزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، استقالته من جميع المناصب التي الإدارية داخل نادي الزمالك.

وجاء هذا الإعلان في فيديو نشره منصور، على قناته الخاصة على منصة "يوتيوب" الأربعاء.

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حيث قال: "أنا الآن خارج المشهد وسيتم إجراء انتخابات يوم 31 أكتوبر المقبل، ومن يرغب في الترشح فليتقدم".

وأشار منصور إلى أن الخلاف بينه وبين ممدوح عباس قد انتهى، مؤكدًا أنه لم يعد جزءًا من نادي الزمالك، وأنه سيكون مجرد مشجع في المدرجات، داعيًا وزير المالية إلى رفع الحجز عن أموال النادي.

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وأشار منصور إلى أن النادي قام بسداد كافة الضرائب المستحقة عليه، موضحًا أن الانتخابات ستشمل مقعد الرئيس، ونائب الرئيس ومقعدين آخرين في مجلس الإدارة.

ومن المفترض أن يتولى سليمان وهدان منصب الرئيس ولكنه رحل عن النادي.

وختم منصور تصريحاته بالقول: "أقول لممدوح عباس إن الخلاف بيننا انتهى".

المصدر / فلسطين أون لاين