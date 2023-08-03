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الأمعري يواصل مساعيه لاستقطاب لاعب مميز من غزة

03 اغسطس 2023 . الساعة 02:03 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

يواصل مركز شباب الأمعري مساعيه الجادة مع جهات الاختصاص للعمل من أجل استصدار تصريح من قبل قوات الاحتلال للاعب يوسف لولو، يٌسمح له بالوصول للضفة الغربية المحتلة.

ولم يفقد الأمعري الأمل من وصول لولو لمدينة رام الله، رغم رفض الطلب  أكثر من مرة، وإبلاغ الجانب الفلسطيني بأن الطلب مرفوض من الاحتلال دون توضيح الأسباب.

ويحاول الأمعري مع عدة مسئولين في السلطة الفلسطينية، من أجل العمل على استصدار تصريح للاعب لولو الذي تعاقد معه النادي من الموسم الماضي.

ويلعب لولو في صفوف نادي اتحاد خانيونس حالياً، وهو من أفضل المهاجمين في قطاع غزة، ويتميز بسرعة هائلة واللعب بالرأس والتسديد على المرمى.

وكان 3 لاعبين من غزة قد وصلوا الضفة الغربية الأسبوع الماضي، والتحقوا في صفوف الأمعري أحد أندية دوري الاحتراف الجزئي، وهم (حازم أبو شنب، وحازم شكشك، وطلال جندية).

ووجهت أندية الضفة الغربية بوصلتها مؤخرا، للتعاقد مع لاعبي غزة من جديد، حيث تم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، لكنهم لم يتمكنوا من اللحاق بفرقهم بسبب عدم صدور تصاريح لهم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

#الأمعري #يوسف لولو

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