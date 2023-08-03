ترامب يعلن أنه مهدد بالسجن (561 عامًا)

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خطاب موجه لمؤيديه أنه يواجه حوالي 561 عامًا في السجن في ثلاث قضايا جنائية.

وقال ترامب في خطاب وزعه بمقر حملته الانتخابية: "وزارة عدل الملتوي جو (بايدن) الفاسدة، مرة أخرى وبشكل غير قانوني وجهت اتهامات ضدي، ووفقًا للتقارير، أواجه ما مجموعه 561 عامًا في السجن نتيجة مطاردة الساحرات التي أعلنها اليسار، هذه ست حَيَوات، لكن الشخص الذي يحاول إرسال شخص آخر إلى السجن لستة فترات مؤبد يظهر للجميع أنه هو نفسه خائف".

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ودعا أنصاره إلى الانضمام إليه في "التحدث بشكل سلمي ضد انزلاق أمريكا إلى الاستبداد".

وعرض ترامب التبرع لحملته الانتخابية، وهي ممارسة شائعة في الخطابات السياسية الأمريكية. وأضاف: "لكن إذا كنتم تعانون من مشكلة مالية بسبب سياسة جو الملتوي، فلا تفكروا حتى في التبرع بأي شيء!".

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المصدر / وكالات