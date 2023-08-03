هنية يوجه رسالة إلى نصر الله حول الأحداث  في "عين الحلوة"

وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنيّة، رسالة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عرض فيها الأوضاع في مخيّم عين الحلوة، في ضوء الاشتباكات المستمرة وأدت بحياة العديد من الضحايا وتسببت بتهجير مئات العائلات إلى خارج المخيم.

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وتمنّى هنية، على السيد نصر الله، بذل مزيد من الجهد لإيقاف الاشتباكات الدائرة في المخيّم، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، مؤكدًا حرص الحركة على الأمن والاستقرار في المخيّم والجوار، وأن تبقى المخيّمات عناوين عودة إلى فلسطين، وان يبقى السلاح الفلسطيني موجّهًا فقط ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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وأشار هنيّة إلى ضرورة احترام القرارات التي اتّخذتها المرجعيّات الفلسطينية وخصوصًا هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وبالتنسيق التام مع المرجعيات اللبنانية الرسمية المعنية، لجهة عدم الاحتكام للسلاح، والوقف النهائي لإطلاق النار وسحب المسلّحين من الشوارع، واعطاء فرصة للجنة التحقيق لتقوم بدورها في التحقيق في الجرائم التي حصلت بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدولة.

المصدر / فلسطين أون لاين