مخطط إسرائيلي ضخم لإقامة شبكة طرق استيطانية في الضفة الغربية

كشفت شركة “نتيفي إسرائيل” عن خطة ضخمة لإقامة شبكة طرق استيطانية ستغير الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها خلال حوالي أربع سنوات.

وستخصص الطرق لتنقل وسفر المستوطنين في الضفة الغربية، بميزانية تتجاوز مليار ونصف المليار دولار.

ويمتد مخطط الطرق الاستيطانية، حوالي 100 كيلومتر سيتم تشييدها على طول الطريق رقم 60 الاستيطاني في غضون أربع سنوات.

ومن بين الطرق المستهدفة التفافي حوارة الذي يعتبر الأكثر أهمية لحماية المستوطنين في الضفة الغربية وتأمين تنقلهم بعد سلسلة عمليات إطلاق نار استهدفتهم في حوارة.

يضاف إلى ذلك، تقاطع “الشرطة البريطانية” و”شاعر بنيامين”، ضمن الطريق 60 ويعمل الاحتلال على تشغيله في أوائل عام 2024.

وسيشق الاحتلال التفافي العروب بمسارين من القدس إلى الخليل وصولاً لمستوطنة كريات أربع، إضافة الى طريق لربط مستوطنة "بيتار عيليت"، وآخر يشق قرية الخضر إلى مستوطنة “تسور هداسا”.

وسترتبط جميع الشوارع الاستيطانية مع بعضها لتسهيل وتأمين تنقل المستوطنين بين المستوطنات الجاثمة على أراضي الضفة الغربية.

وسيقام طريقاً آخر على أراضي قرية الفندق جنوب غربي نابلس، ومن المقرر أن يبدأ الاحتلال العمل فيه نهاية العام المقبل.

وخلال العام الماضي، أنجز الاحتلال سبعة مشاريع استيطانية خاصة بالشوارع باستثمارات إجمالية قدرها 64.2 مليون شيكل، ويجري العمل على تنفيذ 12 مشروعًا باستثمارات إجمالية قدرها 164.2 مليون شيكل.

ويوجد أيضاً 11 مشروعًا استيطانياً آخر قيد التخطيط، بتكلفة 570 مليون شيكل، تعزز جميعها الفصل العنصري في الضفة الغربية والذي يعد من أولويات الحكومة اليمينية الحالية.

المصدر / فلسطين أون لاين