فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مخطط إسرائيلي ضخم لإقامة شبكة طرق استيطانية في الضفة الغربية

بِمُكَوِّن موجود في المطبخ.. طريقة غريبة للقضاء على البعوض

الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 80 ألف يمني بسبب السيول

نشطاء يستنكرون إغلاق "تويتر" حساب "كويتيون ضد التطبيع"

أجهزة السلطة تقتحم مخيم بلاطة وتزيل حواجز المقاومة

مقاومو جنين: اعتقالات السلطة تخدم الاحتلال وتسهل اجتياحاته

برعاية حركة حماس.. عائلة أبو قوطة توقع سند مصالحة مع بلدية خان يونس

عقب اعتداء للشبيبة.. كتل طلابية بجامعة الخليل تعلن الدخول في اعتصام مفتوح

محكمة الاحتلال تصادق على عدم إخلاء بؤرة "حومش" الاستيطانية

تحقيق بضلوع شركة أسلحة فرنسية بقصف إسرائيلي على غزة

بِمُكَوِّن موجود في المطبخ.. طريقة غريبة للقضاء على البعوض

02 اغسطس 2023 . الساعة 22:23 بتوقيت القدس
...
بِمُكَوِّن موجود في المطبخ.. طريقة غريبة للقضاء على البعوض

شاركت إحدى السيدات على صفحتها في فيسبوك حيلة للتخلص من البعوض والبرغش عن طريق استخدام زبدة الثوم.

ونشرت السيدة 3 صور تم التقاطها على مدى 5 دقائق، أظهرت كيف تم استدراج الحشرات إلى معجون زبدة الثوم اللزج.

1-1642103.webp
 

وكتبت السيدة: "إنه أمر مقزز ولكنه أفضل من جعلهم يطيرون في كل مكان".

وكتبت إحدى المتابعات تعليقا على الصور أنها جربت الطريقة وحصلت على نتائج مذهلة أيضا.

فيما علقت سيدة أخرى: "يمكنك أيضا استخدام خل التفاح وسائل غسيل الأطباق وستحصل على نفس النتيجة".

اقرأ أيضا: لمنع لدغات البعوض.. تناول هذه الأعشاب والتوابل

وتستخدم زبدة الثوم في تحضير الكثير من الأطباق، وقوامها أشبه بالمعجون.

وأنثى البعوض تتغذّى على الدم لأنه ضروري لنضج البيض، في حين أن الذكر يتغذّى على عصارة النباتات ورحيق الأزهار.

ويتميز فم الأنثى بأنه مزوّد بأجزاء دقيقة تساعد على ثقب الجلد وامتصاص الدم.

المصدر / مواقع إلكترونية
#البعوض #المطبخ #مكافحة البعوض #زبدة الثوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة