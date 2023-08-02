الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 80 ألف يمني بسبب السيول

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، تضرر أكثر من 80 ألف يمني جراء الأمطار الغزيرة والسيول منذ مطلع العام الجاري 2023، وفقا لتقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وذكر التقرير أنه "بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2023 تضررت 11 ألف و484 أسرة يبلغ عدد أفرادها 80 ألفا و338، بالظروف الجوية القاسية في جميع أنحاء اليمن كالأمطار الغزيرة والسيول".

وأضاف أن "غالبية المتضررين يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها، وتستضيف النازحين".

وأشار التقرير إلى أن "آلية الاستجابة السريعة الأممية عززت استجابتها لمساعدة الأسر المتضررة من السيول في 147 مديرية في 18 محافظة (من أصل 22)".

ولفت إلى أنه "منذ يناير حتى نهاية يوليو تم توزيع المساعدات على أكثر من 124 ألف نازح متضرر من النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية ".

‏ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد من مأساة السكان الذين يشتكون من هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات الحرب.

ويشهد اليمن منذ 9 أعوام حربا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، مخلفة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

المصدر / الأناضول