نشطاء يستنكرون إغلاق "تويتر" حساب "كويتيون ضد التطبيع"

استنكر نشطاء كويتيون، اليوم الأربعاء، قيام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على إغلاق حساب "كويتيون ضد التطبيع" دون سابق إنذار، بـ"حجة دعم الإرهاب".

وقالت إدارة حساب "كويتيون ضد التطبيع"، إن "صفحتهم التي يتابعها 13 ألف شخص منذ نحو عامين، أُغلقت فجأة من إدارة موقع تويتر دون سابق إنذار".

وأوضحت أن حسابها "ينقل الأحداث الجارية في فلسطين المحتلة، ويهدف إلى نشر الوعي في المجتمع الكويتي خاصة؛ والخليجي عموماً بالقضية الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني، دون التحيز لأي جهة أو فصيل".

واعتبرت ما قام به موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "استهداف للمحتوى الفلسطيني، الذي يواجه حملة تقييد وإجراءات خاصة تخدم الاحتلال، وتهدد صفحات إخبارية واجتماعية تدافع عن الرواية الفلسطينية".

ونشرت إدارة الصفحة تغريدة كتبت فيها عبر حسابها الجديد "بسم الله من جديد.. قاعدين بتويتر خاوة"، في إشارة إلى استمرارها في نشر الأحداث المتعلقة بفلسطين.

يذكر أن مركز "صدى سوشيال" (مستقل) لرصد وتوثيق الانتهاكات الرقمية ضدّ المحتوى الفلسطيني، سجل أكثر من ألف و230 انتهاكاً ضدّ المحتوى الفلسطيني خلال العام 2022، قامت بها منصات التواصل الاجتماعي، على رأسها فيسبوك وتويتر.

المصدر / فلسطين أون لاين