فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نشطاء يستنكرون إغلاق "تويتر" حساب "كويتيون ضد التطبيع"

أجهزة السلطة تقتحم مخيم بلاطة وتزيل حواجز المقاومة

مقاومو جنين: اعتقالات السلطة تخدم الاحتلال وتسهل اجتياحاته

برعاية حركة حماس.. عائلة أبو قوطة توقع سند مصالحة مع بلدية خان يونس

عقب اعتداء للشبيبة.. كتل طلابية بجامعة الخليل تعلن الدخول في اعتصام مفتوح

محكمة الاحتلال تصادق على عدم إخلاء بؤرة "حومش" الاستيطانية

تحقيق بضلوع شركة أسلحة فرنسية بقصف إسرائيلي على غزة

وزير صهيوني يدعو لضم الضفة "بأسرع وقت"

غداً.. 16 أسيراً يشرعون بخطوات احتجاجية ضد سياسة الاعتقال الإداري

"الشعبيّة": اختلفنا مع عباس حول المقاومة السلمية ومتطلبات إنهاء الانقسام

نشطاء يستنكرون إغلاق "تويتر" حساب "كويتيون ضد التطبيع"

02 اغسطس 2023 . الساعة 22:05 بتوقيت القدس
...
نشطاء يستنكرون إغلاق "تويتر" حساب "كويتيون ضد التطبيع"

استنكر نشطاء كويتيون، اليوم الأربعاء، قيام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على إغلاق حساب "كويتيون ضد التطبيع" دون سابق إنذار، بـ"حجة دعم الإرهاب".

وقالت إدارة حساب "كويتيون ضد التطبيع"، إن "صفحتهم التي يتابعها 13 ألف شخص منذ نحو عامين، أُغلقت فجأة من إدارة موقع تويتر دون سابق إنذار". 

وأوضحت أن حسابها "ينقل الأحداث الجارية في فلسطين المحتلة، ويهدف إلى نشر الوعي في المجتمع الكويتي خاصة؛ والخليجي عموماً بالقضية الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني، دون التحيز لأي جهة أو فصيل".

واعتبرت ما قام به موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "استهداف للمحتوى الفلسطيني، الذي يواجه حملة تقييد وإجراءات خاصة تخدم الاحتلال، وتهدد صفحات إخبارية واجتماعية تدافع عن الرواية الفلسطينية".

ونشرت إدارة الصفحة تغريدة كتبت فيها عبر حسابها الجديد "بسم الله من جديد.. قاعدين بتويتر خاوة"، في إشارة إلى استمرارها في نشر الأحداث المتعلقة بفلسطين.

يذكر أن مركز "صدى سوشيال" (مستقل) لرصد وتوثيق الانتهاكات الرقمية ضدّ المحتوى الفلسطيني، سجل أكثر من ألف و230 انتهاكاً ضدّ المحتوى الفلسطيني خلال العام 2022، قامت بها منصات التواصل الاجتماعي، على رأسها فيسبوك وتويتر.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #الكويت #تويتر #التطبيع خيانة #كويتيون ضد التطبيع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة