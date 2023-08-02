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برعاية حركة حماس.. عائلة أبو قوطة توقع سند مصالحة مع بلدية خان يونس

02 اغسطس 2023 . الساعة 21:35 بتوقيت القدس
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خلال تسليم اللجنة الحكومية نتائج التحقيق

أعلنت عائلة أبو قوطة مساء اليوم الأربعاء توقيع سند مصالحة مع بلدية خانيونس، بعد "احقاق الحق بشأن وفاة ابنها شادي أبو قوطة خلال حادث وقع أثناء عملية إزالة تعديات بواسطة البلدية".

وقالت في بيان لها، إن "المصالحة تمت برعاية حركة المقاومة الإسلامية حماس ورابطة علماء فلسطين".

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وذكر البيان أن العائلة ستفتح بيت العزاء لابنها المرحوم شادي عطية أبو قوطة بدءاً من عصر يوم غد الخميس ولمدة 3 أيام.

وأوضح أن إتمام مراسم الصلح بين الطرفين سيتم يوم السبت القادم بعد صلاة العصر.

وأشار البيان إلى أن خطوات العائلة المذكورة تمت بعد إعلان نتائج التحقيق من قبل اللجنة الحكومية وإحالة المتسببين في وفاة ابنها للنيابة العامة وانفاذ القانون والعدالة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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