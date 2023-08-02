أجهزة السلطة تقتحم مخيم بلاطة وتزيل حواجز المقاومة

اقتحمت قوات كبيرة من أجهزة السلطة مخيم بلاطة في نابلس، مساء اليوم الأربعاء، وشرعت بإزالة حواجز حديدية واسمنتية وضعها الشباب الثائر على أبواب المخيم للتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تطلق الرصاص الحي والقنابل الغازية تجاه أهالي المخيم.

وأفاد شهود عيان أن أجهزة السلطة اقتحمت المخيم بآليات مصفحة، ورافقتها جرافات لإزالة الحواجز والمتاريس، وسط حالة من الغضب عمت أوساط المخيم.

وتطورت الأحداث في المخيم، الذي شهدت شوارعه اندلاع اشتباكات بالأسلحة بين عناصر السلطة من جهة ومقاومي بلاطة من الجهة الأخرى.

وأكد شهود العيان أن حالة من التوتر تسود المخيم في أعقاب اقتحامه من قبل أجهزة السلطة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات بين الأجهزة والمقاومين.

التطورات في بلاطة جاءت بعد ساعات قليلة من اشتباكات أجهزة السلطة مع المقاومين في مخيم جنين، على إثر حملة اعتقالات واسعة تنفذها تلك الأجهزة ضد المقاومين منذ قرابة شهر.







المصدر / فلسطين أون لاين