مقاومو جنين: اعتقالات السلطة تخدم الاحتلال وتسهل اجتياحاته

أكد مقاومو جنين أن الاعتقالات التي تنفذها السلطة في المحافظة تخدم الاحتلال الإسرائيلي، وتسهل عليه اجتياح المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، مشددين على أنهم لن يسلموا أنفسهم لأجهزة السلطة مهما كان السبب.

وقال بيان صدر اليوم الأربعاء عن المعتقلين السياسيين في جنين:" إن الاعتقالات التي تقوم بها السلطة، تخدم الاحتلال، وتسهل عليها اجتياح المدن الفلسطينية".

وأضاف البيان "لن نسلم أنفسنا مهما كان السبب، وقد جربنا سجون السلطة التي ذقنا فيها كأس المرارة، والتعذيب والشبح، والشتائم، والنيل من زوجاتنا وأخواتنا".

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وطالب المقاومون، الأجهزة الأمنية للسلطة وقف حملة الاعتقالات لأبناء جنين البطولة، وتجنيب المدينة السلوكيات اللاوطنية التي يمارسها بعض قادة الأجهزة الأمنية.

وتواصل أجهزة السلطة حملة اعتقالات واسعة في صفوف مقاومي جنين، واشتدت ضراوتها عقب فسل عدوان الاحتلال على مخيم جنين بداية الشهر الماضي، إذ اعتقلت السلطة عدد كبير من المقاومين من المخيم وبلدات وقرى جنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة فجر اليوم الأربعاء بين مقاومي مخيم جنين وأجهزة السلطة، عقب تصدي الأخيرة لمسيرة خرجت في المخيم للمطالبة بالإفراج عن المقاومين وذويهم.

كما دعوا الشرفاء للتدخل للإفراج عن المقاومين في سجون السلطة، وتركهم كي يدافعوا عن مدينة جنين، في ظل التهديدات التي يصدرها الاحتلال ضد مخيم جنين خاصة.

وأشاروا إلى تعرضهم "لحملة شرسة من قبل الأجهزة الأمنية؛ عبر اقتحم بيوتنا، والاعتداء علينا، وعلى عائلاتنا، دون وازع من ضمير، وما يؤلمنا أننا كنا نواجه الاحتلال بكل شجاعة واقدام، لكن اليوم نشعر بالألم والحزن، ونحن نرى أبناء جلدتنا نم الأجهزة الأمنية تنتزعنا من بيت أطفالنا، واهانتنا أمام زوجاتنا، عبر الضرب والشتائم، والملاحقة، وصولًا لإطلاق النار على منازلنا، واختطافنا أثناء مرافقتنا لأطفالنا أمام الجمهور".

وتابع البيان: "لقد أصبحت مقاومتنا للاحتلال، تهمة نحاسب ونلاحق عليها في سجون أبناء جلدتنا، ونحن الذين حافظنا على وحدة شعبنا، وندعو لرص الصفوف في مواجهة الاحتلال، خاصة بعد اقتحام جنين، والدفاع المستميت عن أبناء المخيم، وانتظارنا أن تكرمنا السلطة الفلسطينية، لنفاجئ كما أبناء شعبنا بحملة شرسة من الاعتقالات، طالت العديد من الشبان، دون مبرر لذلك، وصولا لإطلاق النار علينا ومحاولة اعتقالنا، وقد رفض ذلك عدد من الشبان".

وشدد البيان على أن المقاومين "اضطروا لإطلاق النار دفاعًا عن أنفسهم، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بإطلاق وابل من الرصاص تجاه منازلنا، وتعريض حياة أبنائنا للخطر".

المصدر / فلسطين أون لاين