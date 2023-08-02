محكمة الاحتلال تصادق على عدم إخلاء بؤرة "حومش" الاستيطانية

صادقت محكمة الاحتلال العليا، مساء اليوم الأربعاء، على عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية في مستوطنة "حومش" بين جنين ونابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ المحكمة العليا رفضت التماسًا تقدمت به منظمة "ييش دين" اليسارية، نيابةً عن مجموعة من الفلسطينيين، يقضي بإخلاء بؤرة "حومش" ما بين نابلس وجنين.

ووفقًا لمواقع "واينت" العبري، فإنّ "المحكمة رفضت الالتماس بحجة أنه تم نقل المدرسة الدينية التي أقيمت سابقًا في مكان "غير قانوني" إلى موقع جديد، وأنه تم إزالتها ومعظم المباني داخل البؤرة من الأراضي الخاصة بأملاك فلسطينيين كانت أقيمت عليها".

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يُشار إلى أنّ المحكمة نشرت قرارها قبل يوم واحد من موعد الجلسة التي كانت ستعقد غدًا بهذا الشأن.

جدير بالذكر، أنّ نقل البؤرة الاستيطانية "حومش" تم بمصادقة وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت"، وموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقد أخليت مستوطنة "حومش" التي أقيمت أواخر سبعينيات القرن الماضي في عام 2005، ضمن خطة فك الارتباط، بتعليمات من رئيس حكومة الاحتلال الأسبق "أرائيل شارون"، فوق جبل القبيبات الذي يرتفع 650 متراً عن مستوى سطح البحر، والذي تتبع غالبية أراضيه لبلدة برقة، على الطريق التي تربط محافظات جنين، ونابلس، وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / وكالات