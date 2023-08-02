وزير صهيوني يدعو لضم الضفة "بأسرع وقت"

دعا وزير شؤون القدس والتراث في حكومة المستوطنين عميحاي إلياهو، اليوم الأربعاء، إلى ضم الضفة الغربية المحتلة في أسرع وقت ممكن، في حين طالب وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بتضييق الخناق على الفلسطينيين.

واعتبر إلياهو أنه "لا وجود للخط الأخضر"، وتابع "هو خط وهمي".

وقال الوزير الصهيوني -وهو من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يتزعمه بن غفير- لإذاعة جيش الاحتلال "ينبغي تطبيق السيادة على مناطق يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، زاعما "هذا وطننا".

وأضاف إلياهو أنه يجب تنفيذ ذلك "بأسرع وقت ممكن وبذكاء قدر الإمكان".

وتطبيق "السيادة الإسرائيلية" تعني الضم، وفق تعريفات الأحزاب الصهيونية.

تضييق الخناق على الفلسطينيين

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اعتبر بن غفير أن "حق المستوطنين في الحياة يسبق حق الفلسطينيين بالتنقل".

وقال بن غفير لهيئة البث العبري "حين يجب الاختيار بين حرية حركة الفلسطينيين أو حرية المستوطنين في الحياة، فإن الحرية في الحياة يجب أن تتغلب".

وألمح إلى أن "العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد مستوطنين في الضفة الغربية ناتجة عن عدم تشديد الجيش الإسرائيلي قيوده على حركة الفلسطينيين بالضفة الغربية".

كما دعا بن غفير وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت إلى "حماية حق الإسرائيليين في الحياة أكثر من حرية الحركة للفلسطينيين".

وقال بن غفير "إننا ملتزمون بمحاولة الحفاظ على حقوق الإنسان وإزالة الحواجز، ولكن كفى! في نهاية المطاف، هذه حياة مواطنينا" في إشارة إلى المستوطنين.

ويعاني الفلسطينيون من الحواجز التي يقيمها الاحتلال بالضفة الغربية، وبين الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

المصدر / وكالات