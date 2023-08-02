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غداً.. 16 أسيراً يشرعون بخطوات احتجاجية ضد سياسة الاعتقال الإداري

02 اغسطس 2023 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
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أفاد مركز "حنظلة" المختص بشؤون الأسرى والمحررين، بأنّ 16 أسيرًا سيشرعون بخطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال يوم غدٍ الخميس.

وقال المركز، في بيانٍ اليوم الأربعاء: "سيخرج الأسرى للزنازين يوم غد الخميس، وذلك احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري في سجن عوفر".

وأضاف البيان: "يوم السبت سيتم تأخير الدخول من الفورة، أمّا يوم الأحد سيتم إرجاع وجبتين من الطعام في كافة السجون".

وتابع: "︎يوم الثلاثاء سيتم تأخير الخروج والدخول من وإلى الفورة".

ويأتي ذلك ضمن نضال الأسرى المستمر ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاعتقال الإداري #الاحتلال الإسرائيلي

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