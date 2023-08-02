غداً.. 16 أسيراً يشرعون بخطوات احتجاجية ضد سياسة الاعتقال الإداري

أفاد مركز "حنظلة" المختص بشؤون الأسرى والمحررين، بأنّ 16 أسيرًا سيشرعون بخطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال يوم غدٍ الخميس.

وقال المركز، في بيانٍ اليوم الأربعاء: "سيخرج الأسرى للزنازين يوم غد الخميس، وذلك احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري في سجن عوفر".

وأضاف البيان: "يوم السبت سيتم تأخير الدخول من الفورة، أمّا يوم الأحد سيتم إرجاع وجبتين من الطعام في كافة السجون".

وتابع: "︎يوم الثلاثاء سيتم تأخير الخروج والدخول من وإلى الفورة".

ويأتي ذلك ضمن نضال الأسرى المستمر ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين.

المصدر / فلسطين أون لاين