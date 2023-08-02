"شباب جنين": سنصعد خطواتنا حتى إفراج السلطة عن عرعراوي

حذر شباب مخيم جنين اليوم الأربعاء من عواقب استمرار السلطة برام الله في تمرير مخططي العقبة وشرم الشيخ بالتضييق على المقاومين وكل من ينصرهم بعد صمودها الأسطوري.

وقال بيان حمل توقيع "شباب جنين": "ما نحن بصدده الآن أننا صبرنا كثيرًا على اعتقال الأب خالد عرعراوي والد الجريح كمال العرعراري وعم الشهيد مجدي العرعراوي وحتى اليوم لا نعلم ما هو مصيره ولا موقعه ولا مكانه ولا أي معلومة عن صحته".

وأشار البيان إلى أن "ابنه ما يزال يرقد في المشفى حتى الآن وقد فقد نظره إثر إصابته وما نطلبه أن يضع الجميع احتمال أن والده هو المحجوز لديهم".

وتابع: "نطلب أن تتركنا السلطة وشأننا ولا نطلب منهم أن يدافعوا عنا أو يقاتلوا بالنيابة عنا.. كل ما نطلبه منهم وقف الاعتقالات السياسية وترك المقاومة وشأنها".

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وهدد البيان بخطوات تصعيدية من تاريخ إصداره في حال عدم الإفراج عن عرعراوي، مؤكدا أنه لن يتركه وحده.

وختم برسالة إلى كل قيادات السلطة: "لا نريد أن نراكم داخل مخيمنا لأنه لا يجوز تطبيق دور المهرج في مكاتبكم ترسمون الخطط ضدنا وأمامنا تطبقون دور الاب الحنون".

ووقعت اشتباكات مسلحة بين أجهزة السلطة ومقاومين فجر اليوم الأربعاء في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، تنديدا بمواصلة اعتقال المواطن خالد عرعراوي عم الشهيد مجدي عرعراوي ووالد الجريح كمال عرعراوي.

وأظهرت مقاطع فيديو دعوات المساجد مخيم جنين، لأجهزة السلطة بالإفراج عن عرعراوي.

وقالت مساجد المخيم:" ابتداءً من الآن سيكون هناك خطوات تصعيدية ولن نترك العم خالد وحده ونوجه رسالة إلى كل قيادات السلطة لا نريد أن نراكم داخل مخيمنا لأنه لا يجوز تطبيق دور المهرج في مكاتبكم ترسمون الخطط ضدنا وأمامنا تطبقون دور الأب الحنون".

يذكر أن أجهزة السلطة اعتقلت عرعراوي في السادس عشر من الشهر الماضي، لصراخه محتجًا على ترك المخيم يواجه الاحتلال وحده وهو والد الجريح كمال وعم الشهيد مجدي عرعراوي.

المصدر / فلسطين أون لاين