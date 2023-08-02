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إصابة قوية للاعب ريال مدريد خلال التدريبات

02 اغسطس 2023 . الساعة 18:54 بتوقيت القدس
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إصابة قوية للاعب ريال مدريد خلال التدريبات

عرض الدولي الألماني، أنطونيو روديغر، مدافع فريق ريال مدريد، لإصابة قوية في تدريبات النادي الملكي، تسببت في عدم استكماله للتدريبات، وستجعله يغيب على الأغلب عن المواجهة الودية ضد يوفنتوس.

ووفقًا لما أوردته شبكة "ESPN" العالمية، فإن روديغر تعرض لإصابة قوية في ركبته اليمنى، حيث سقط عندما كان يحاول قطع كرة خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وأوضحت الشبكة أن المدافع الألماني بدا عليه المعاناة من ألم شديد، بعد التعرض إلى الإصابة، ليترك أرضية الميدان ويذهب مع الجهاز الطبي لتلقي العلاج.

ولم يتبين إذا كان باستطاعة روديغر المشاركة أم لا في مواجهة يوفنتوس الودية ضمن استعدادات المرينغي للموسم الجديد 2023-24؛ إذ سيخضع لفحوص طبية لتحديد مدى خطورة إصابته.

ويلتقي ريال مدريد في آخر مبارياته التحضيرية بأمريكا مع يوفنتوس، فجر الخميس في تمام الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت مكة المُكرمة على ملعب "كامبنغ وورلد" في فلوريدا بالولايات المتحدة.

جدير بالذكر أنّ النادي الملكي في الجولة التحضيرية، خاض 3 مباريات ودية حتى الآن، حيث انتصر على ميلان (3-2) ومانشستر يونايتد (2-0) قبل أن يخسر من برشلونة (3-0).

المصدر / فلسطين اونلاين
#الدوري الإسباني #ريال مدريد #أنطونيو روديغر

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