تشيلسي يعزز صفوفه بلاعب جديد من الدوري الفرنسي

تعاقد تشلسي الإنكليزي لكرة القدم مع لاعب الوسط الشاب ليسلي أوغوتشوكوو من رين الفرنسي في صفقة لمدة 7 أعوام، حسب ما أفاد نادي غرب لندن.

وقُدّرت صفقة انتقال الدولي لمنتخب فرنسا ما دون 19 عاماً إلى ملعب "ستامفورد بريدج" بـ 30 مليون دولار، في حين يواصل نادي الـ"زرق" تدعيم صفوفه بادارة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

خطا أوغوتشوكوو (19 عاماً) خطواته الاحترافية الاولى مع رين عام 2021، ودافع عن ألوانه في 60 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في احتلاله المركز الرابع في الدوري الموسم المنصرم.

وينضم الفرنسي إلى كوكبة من اللاعبين انتقلوا حديثاً إلى تشلسي أمثال مواطنه المهاجم كريستوفر نكونكو والسنغالي نيكولاس جاكسون والجناح البرازيلي أنجيلو غابريال، مع انتظار اتمام صفقة المدافع الفرنسي الآخر أكسيل ديزازي من موناكو في الايام المقبلة.

المصدر / فلسطين اونلاين