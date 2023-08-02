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تشافي يعلن رحيل ديمبلي رسمياً عن برشلونة

02 اغسطس 2023 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
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تشافي يعلن رحيل ديمبلي رسمياً عن برشلونة

أكّد تشافي هرنانديس مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم أن المهاجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي على وشك الرحيل عن النادي الكاتالوني بعد تلقيه عرضاً من باريس سان جرمان الفرنسي.

وجلس ديمبلي على مقاعد البدلاء خلال الفوز على ميلان الإيطالي 1-صفر في لاس فيغاس في ختام برشلونة جولته التحضيرية في الولايات المتحدة.

قال هرنانديس للتلفزيون الإسباني إنه قرر عدم اشراك ديمبيليه الذي ساهم بهدف من ثلاثية فريقه في الفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد في دالاس الأسبوع الماضي، بعد إبلاغه برشلونة برغبته في الرحيل.

وتابع "سأكون واضحا جداً. لقد طلب منا أنه يريد المغادرة، لقد كان مباشراً للغاية، وأن باريس سان جرمان تقدّم بعرض لضمه، وأنهم اتصلوا به، وهنا لا يمكننا فعل أي شيء. هو قراره الشخصي".

وكان النادي الباريسي المملوك قطرياً قرّر تفعيل البند الجزائي في عقد مواطنه ديمبيليه تمهيداً لضمه من برشلونة، وذلك وفق ما أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جرمان بعث برسالة مفادها أنه سيدفع البند الجزائي الذي يبلغ قدره 50 مليون يورو، ما يترك أمام نادي العاصمة باريس خمسة أيام لحسم صفقة ضم الجناح البالغ 26 عاماً.

وأضاف "مايسترو" خط الوسط السابق "بالنسبة لي، هذا يؤلمني لأنني أعتقد أننا اعتنينا به كثيراً هنا حتى يكون سعيداً ومرتاحاً ويستمر في إحداث فرق بالنسبة لنا"، مشدداً على أن ديمبلي قال إن لديه هذا العرض وقرر الرحيل و"لهذا السبب لم يلعب اليوم" أمام ميلان.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة عام 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو من دون احتساب المكافآت، ويتبقى عام واحد على عقده مع بطل الدوري الإسباني.

المصدر / فلسطين اونلاين
#برشلونة #باريس سان جرمان #تشافي #ديمبلي

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