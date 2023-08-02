"التشريعي": الحكومة بغزة تعاني عجزاً مالياً بـ 116 مليون شيكل

قالت لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي، إن الحكومة بغزة تعاني عجزاً مالياً تراكمياً تزيد قيمته 116 مليون شيكل، منذ مطلع عام 2021م وحتى منتصف العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، ورئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية يحيى العبادسة، مع نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي محمد الفرا، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، لتوضيح الوضع المالي الحكومي والوقوف على الأزمة المالية في الحكومة.

وأكدت المؤسسة الحكومية، أنها تعمل على تأمين فاتورة الرواتب، ولم تتوانى لحظة في التأخر عن القيام بالتزاماتها.

وذكرت أن ارتفاع اسعار المحروقات اقليمياً، وسعي الحكومة إلى تغطية ذلك الارتفاع من خزينة وزارة المالية دون المساس بأسعار المحروقات بالنسبة للمواطنين، شكَّل عبئاً إضافياً تحملته الحكومة.

بدوره أشاد بحر والعبادسة بجهود وزارة المالية ولجنة متابعة العمل الحكومي على إدارتهم للأزمة المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشيها قطاع غزة.

وأشار التشريعي إلى أن اللقاء يأتي ضمن متابعة لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس للوضع المالي لوزارة المالية، وما ورد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023م بالالتزام بصرف الرواتب بصورة شهرية.

المصدر / فلسطين أون لاين