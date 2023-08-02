السلطة ترسل مذكرة احتجاج لقطر في أعقاب موافقتها على تشغيل المولد الرابع

كشفت مصادر في السلطة برام الله، اليوم الأربعاء، عن إرسال حكومة اشتية مذكرة احتجاج لدولة قطر في أعقاب موافقتها على المساهمة في تشغيل المولد الرابع في محطة الكهرباء المركزية بقطاع غزة.

وبحسب المصادرالمطلعة، فإن رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، أرسل خطاباً شديد اللهجة لقطر أعرب فيه عن استياء السـلطة من تقديم الدوحة مبالغ مالية لحل أزمة الكهرباء.

وأضاف: "هذا مزعج وتجاوز لوجود السلطة الفاسطينية كونها الممثل الشرعي للفلـسطينيين، وهذا ممكن أن ينعكس على علاقة السلطة بقطر".

وأعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد في قطاع غزة، بدء من صباح أمس الثلاثاء، في إطار المساعي الرامية لتخفيف المعاناة عن شعبنا.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والمدير التنفيذي العام لشركة توليد الكهرباء في قطاع غزة المهندس وليد سعد صايل، أنهم تبلغوا رسمياً بتشغيل المولد الرابع في محطة التوليد.

وقال صايل في حديث صحفي، إنهم تبلغوا بتشغيل المولد الرابع بجهود وتمويل من دولة قطر التي ستزود الشركة الدولية (الموردة للوقود) لتحويله لمحطة التوليد بهدف تشغيل المولد الرابع.

من جهته، أكد رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل، أن تشغيل المولد الرابع تم بناء على اتصالات منذ فترة، حيث جرت العادة كل صيف العمل على تشغيله.

وأشار إسماعيل، إلى أنه سيتم الاستمرار في عملية تشغيل المولد الرابع حتى الخامس من شهر سبتمبر القادم، مؤكدًا وجود اتصالات مع الأشقاء في قطر لتمديد هذه الفترة.

وتشغيل المولد الرابع يكلف 110 ألف دولار يومًيا، بما يعادل 3 مليون و300 ألف دولار شهريًا، وتكلفة تشغيل المولدات الأربعة في محطة توليد كهرباء غزة ستكلف ١٣ مليون و٣٠٠ ألف دولار هذا الشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين