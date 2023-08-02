بيان صادر عن نادي شباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

قال نادي شباب رفح إنه تعاقد مع لاعبه ناصر أبو قرشين فور عودته من تجربته الاحترافية في جمهورية مصر، وأنه لم يكن هناك بينه وبين اللاعب أي تعهد وما يتم الترويج له معلومات مغلوطة، داعيًا لتحري الدقة في نقل أخبار النادي.

إليكم نص البيان كما وصل "فلسطين" نسخة عنه:

يؤكد مجلس إدارة نادي شباب رفح أن ما يتم تداوله عن استخدام شباب رفح لتعهد بينه وبين لاعبه ناصر أبو قرشين هو غير دقيق ويحمل معلومات مغلوطة تروج من قِبل بعض الإعلاميين هدفها حرف المسار في قضية معينة .

ويوضح شباب رفح أنه عند عودة اللاعب ناصر أبو قرشين لقطاع غزة من جمهورية مصر قام مجلس الإدارة بإبرام عقد جديد معه بشروط ومدَّة زمنية محدَّدة بعد الاستشارة القانونية، وهو موثق لدى اتحاد الكرة ولجنة شؤون اللاعبين وأن شباب رفح حريص دومًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتعاقد مع اللاعبين.

ولذلك يدعو مجلس إدارة نادي شباب رفح الإعلاميين إلى تحري الدقة عند نشر أي أخبار تخص النادي واعتماد الأخبار من صفحة النادي الرسمية .

المصدر / فلسطين أون لاين